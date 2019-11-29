دخل رجل المخاطر البريطاني تيري غرانت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بتحطيمه الرقم القياسي العالمي لأعلى لفة سيارة، وذلك في معرض الرياض للسيارات.
واستطاع “غرانت” كسر رقمه القياسي السابق الذي حققه في عام 2015م بارتفاع 19 مترًا، حيث نفذ اللفة الأكبر والأعلى والتي وصل ارتفاعها إلى 19.49 متراً، ليصبح مجدداً صاحب أطول لفة بالسيارة في العالم.
ودخل “تيري غرانت” التحدي بسيارة “جاغوار إف بيس” مصنوعة بمواصفات خاصة، حيث تم تخفيف وزنها، وإزالة الكماليات منها لتتمكن السيارة من إكمال اللفة المعروفة بلفة “هوت ويلز” دون عوائق.
وفق “أخبار 24”.