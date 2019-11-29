كرم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود المواطن عباس مشعل الزهراني الذي قام بإنقاذ 3 مواطنين احتجزتهم سيول وادي نيرا بالمخواة باستخدام “شيول”، بمساعدة من رجال الأمن.
واستقبل أمير المنطقة المواطن ورجلي الأمن بمكتبه أمس الخميس، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.
وكان المواطن قام باقتحام سيول وادي نيرا بتهامة الباحة بـ”شيول” وأنقذ المواطنين الثلاثة الذين كانوا يقفون فوق مركبتهم وسط السيول، وهي واقعة أظهرها مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي.
وفق “أخبار 24”.