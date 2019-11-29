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أخبار محلية > مصادر: إطلاق مشروع “محاكمة السجناء عن بعد” في سجن الشميسي
29/11/2019   9:16 ص

مصادر: إطلاق مشروع “محاكمة السجناء عن بعد” في سجن الشميسي

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ذكرت مصادر أن وزارة العدل بدأت بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون في إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد في سجن الوافدين بالشميسي.

وأوضحت المصادر أن البدء بإطلاق المشروع جاء بعد اكتمال التجهيزات اللازمة لذلك بمقر سجن الوافدين بالشميسي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق المحاكمات لدى الدوائر القضائية بشكل تدريجي.

يُذكر أن وزارة العدل قد نسّقت في وقت سابق مع السجون في الرياض لتجهيز المبنى الذي يحوي 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرفاً للاتصال المرئي، تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض. وفق “أخبار 24”.

مصادر: إطلاق مشروع “محاكمة السجناء عن بعد” في سجن الشميسي

أخبار محلية
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