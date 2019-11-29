قرر جوجون جنيدي أحد سكان مدينة سوكابومي في جزيرة جاوة بإندونيسيا بناء مروحية هليكوبتر ليتخلص من مشاكل الطرق المزدحمة داخل قريته.
وبدأ جنيدي الذي يبلغ من العمر 42 عاماً مشروعه الذي أنفق عليه نحو 30 مليون روبية أى ما يعادل 2100 دولار أمريكي قبل 18 شهراً، ويساعده في تنفيذه ابنه الصغير وجاره.
وأشار وفقاً لـ”برانس برس”، إلى أنه تمكن من بناء المروحية التي تعمل بالبنزين ويبلغ طولها 8 أمتار من خلال متابعة مقاطع الفيديو التعليمية، فيما ذكرت زوجته أن تكلفة شراء المحرك وباقي القطع الأخرى قد استنزفت كل أموالهم.
ولفت إلى أنه يمضى وقت فراغه في الفناء الخلفي لمنزله لإكمال بناء طائرته والتي لم تبدأ بعد رحلتها الأولى، مبيناً أنه عندما تقلع طائرته سيكون راضياً.
وفق “أخبار 24”.