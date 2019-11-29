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أخبار محلية > الشاعر الذي أوقفه الأمير خالد الفيصل حينما أراد مدحه بقصيدة يعلق على الواقعة
29/11/2019   9:13 ص

الشاعر الذي أوقفه الأمير خالد الفيصل حينما أراد مدحه بقصيدة يعلق على الواقعة

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علّق الشاعر صالح السبيعي على رد فعل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تجاهه حينما قاطعه أثناء إلقائه قصيدة ترحيبية، في مجلس حافل بالحضور خلال زيارته لمحافظة الخرمة أول أمس الأربعاء.

وقال السبيعي وفقاً لـ”سبق”، إنه حاول إلقاء قصيدة ترحيبية إلا أن الأمير خالد الفيصل قاطعه بلطف، وطلب من الحضور إعطاءه مطالبهم.

وأضاف السبيعي: “أنا حاولت التحدث أثناء جلسة الأمير دون مايكروفون، ورددت أبيات أستأذنه قلت فيها: “يادايم السيف من جودك ومن فضلك.. يا سيدي تنصت لقولي دقيقة”، وبالفعل تنبه لي، واستمع، حتى بدأت بأبيات ترحيبية قلت فيها: “سلام يا أمير السعد عالي الصيت.. يا طيب الوقفات والساس والراس”.

ولفت إلى أنه تفهّم رد فعل الأمير الذي كان حريصاً على قضاء حاجات المحافظات وخدمة المواطنين والتفاني في عمله، مبيناً أنه لو قال الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حدث.

الشاعر الذي أوقفه الأمير خالد الفيصل حينما أراد مدحه بقصيدة يعلق على الواقعة

أخبار محلية
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