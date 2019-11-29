“غوميز” ينشر صورة له مع ولي العهد ويعلق عليها.. ماذا قال؟

وجه مهاجم نادي الهلال بافتيمبي غوميز رسالة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبدى خلالها عمله وحرصه الدائم على الظهور متألقاً.
ونشر غوميز صورة بحسابه بـ”تويتر” تجمعه بولي العهد وكتب عليها: “إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، سيكون أسدك مستعد دائماً للقتال وحماية عرينه”.
وكان ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان قد استقبل الثلاثاء الماضي رئیس وأعضاء مجلس إدارة نادي الھلال والجھازين الفني والإداري ولاعبي الفريق بمناسبة تحقیقھم دوري أبطال آسیا. وفق “أخبار 24”.
It was an honor to be invited to crown prince Mohammed Ben Salmane, after the victory of the Asian Champions League.
Your lion will always be ready to fight and protect his own.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/ZfyAqy5xh5
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 28, 2019