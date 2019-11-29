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أخبار محلية > صورة تشير إلى انتهاء الأزمة بين محترفي النصر المغربيين “حمدالله” و”أمرابط”
29/11/2019   9:09 ص

صورة تشير إلى انتهاء الأزمة بين محترفي النصر المغربيين “حمدالله” و”أمرابط”

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رجحت صورة نشرها حساب نادي النصر على “تويتر”، انتهاء الأزمة بين لاعبي الفريق المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، والتي ترددت أنباء عن حدوثها خلال إحدى مباريات الفريق بالدوري.

وأظهرت الصورة التي التقطت من حفل عشاء أقامه المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي في دبي أمس الخميس، اللاعبين يجلسان على طاولة واحدة وهما مبتسمان ويتبادلان أطراف الحديث بشكل طبيعي.

وكان خلاف قد وقع بين حمدالله وأمرابط خلال مباراة الفريق أمام أبها في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أراد أمرابط تسديد ركلة جزاء احتسبت للفريق لكن مواطنه رفض وأخذ الكرة مصرّاً على تنفيذها، ما دفع العديد من الأقاويل تشير إلى حدوث أزمة بين اللاعبين على ضوء ذلك الخلاف.

وفق “أخبار 24”.

صورة تشير إلى انتهاء الأزمة بين محترفي النصر المغربيين “حمدالله” و”أمرابط”

أخبار محلية
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