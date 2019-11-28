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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ الشثري يُوضح حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل
28/11/2019   11:50 م

بالفيديو.. الشيخ الشثري يُوضح حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل هو فعل “محرم”.

جاء ذلك في رد للشيخ على سؤال وُجّه له ببرنامج “يستفتونك” عن حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر؟ ليجيب الشيخ بأنه فعل محرم ونوع من أنوع الغش والتدليس والكذب.

وطالب الشيخ من يعتمد هذا الفعل في عمله بالابتعاد عنه والمبادرة بالحضور إلى مقر العمل وتسجيل حضوره بنفسه، وعدم الانشغال بأمور ليست عائده عليه بالنفع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ الشثري يُوضح حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل

أخبار محلية
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