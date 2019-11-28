بالفيديو.. الشيخ الشثري يُوضح حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل هو فعل “محرم”.
جاء ذلك في رد للشيخ على سؤال وُجّه له ببرنامج “يستفتونك” عن حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر؟ ليجيب الشيخ بأنه فعل محرم ونوع من أنوع الغش والتدليس والكذب.
وطالب الشيخ من يعتمد هذا الفعل في عمله بالابتعاد عنه والمبادرة بالحضور إلى مقر العمل وتسجيل حضوره بنفسه، وعدم الانشغال بأمور ليست عائده عليه بالنفع.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثري
حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر ؟https://t.co/obTOnTW615 pic.twitter.com/xOKM1QmopH
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 28, 2019
وفق “أخبار 24”.