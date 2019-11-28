“الزكاة والدخل” تكشف عن إحصائيات أدائها هذا العام

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إحصائيات أداء أعمالها لعام 2019م حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي وشملت عدد المكلفين المسجلين، ونسبة رضاهم والإقرارات المقدمة ومعدلات الاستجابة للعمليات.
وأوضحت أن إجمالي عدد الإقرارات المقدمة بلغ مليوناً و175 ألف إقرار، وجاءت نسبة الإقرارات المفحوصة من الإقرارات المقدمة 8%، ومعدل الوقت المستغرق لإكمال الفحص للزكاة وضريبة الدخل 27 يوماً.
وأضافت أن معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص لضريبة القيمة المضافة 26.9 يوم، بينما بلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها خلال 10 أيام 94%، ومعدل الوقت المستغرق من وقت تقديم طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة وحتى الحصول على المبلغ 22 يوماً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المكلفين المسجلين لديها بلغ 930 ألفا، بلغت نسبة رضاهم 76% ، فيما بلغت عدد المكالمات الواردة لمركز الإتصال أكثر من 715 ألف مكالمة، وأظهرت معدل سرعة الرد على المكالمات 20 ثانية.
يذكر أن الهيئة أعلنت عن التزامها في إنهاء طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة خلال مدة أقصاها 30 يوما، شرط التزام المكلف بتقديم المعلومات اللازمة في حال طلبها خلال المهلة المحددة.