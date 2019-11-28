“الغذاء والدواء” تضبط 160 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة و10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها التفتيشية في منطقة الرياض، نحو 160 طناً منتجات علفية مخالفة و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة.
ورصد مفتشو “الغذاء والدواء” مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً.
كما ضبط نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في منشأة بحي العزيزية، وكشف منشأة لديها نحو 10 آلاف عبوة من المبيدات غير المسجلة، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. وفق “أخبار 24”.