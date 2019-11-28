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اخبار رياضية > شاهد.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لملاقاة الطائي غداً الجمعة
28/11/2019   9:39 م

شاهد.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لملاقاة الطائي غداً الجمعة

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اختتم فريق كرة القدم لدرجة الناشئين بنادي #الشعلة تحضيراته الميدانية تأهبًا لمُلاقاة #الطائي بمشيئة الله عصر غدٍ الجمعة وذلك على ملعب نادي الطائي .

 

شاهد.. #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لملاقاة الطائي غداً الجمعة

اخبار رياضية
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