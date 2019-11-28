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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع القادسية ضمن الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان
28/11/2019   9:36 م

بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع القادسية ضمن الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان

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انتهي لقاء نادي الشعلة والقادسية ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى علي ملعب نادي الشعلة بالخرج بالتعادل السلبي لكل منهما .

بالصور.. #الشعلة يتعادل سلبياً مع القادسية ضمن الجولة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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