زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم الخميس معرض إكسبو2020 في دبي، وذلك على هامش زيارته إلى الإمارات.
واطلع ولي العهد لدى وصوله بصحبة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض (إكسبو 2020)، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.
كما زار موقع جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، واستمع لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعداً، ومركز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.
وكان ولي العهد قد التقى في وقت سابق اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي.
وفق “أخبار 24”.