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اخبار رياضية > بالفيديو.. “جوميز” يُخاطب جماهير الهلال بعد خضوعه لجراحة: هل نحن أبطال آسيا بالفعل؟
28/11/2019   9:28 م

بالفيديو.. “جوميز” يُخاطب جماهير الهلال بعد خضوعه لجراحة: هل نحن أبطال آسيا بالفعل؟

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نشر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز، مقطع فيديو من دخل أحد المستشفيات في دبي بعد خضوعه لعملية جراحية في إصبع يده.

وقال جومير في الفيديو موجهاً حديثه للجماهير: “شباب.. ساعدوني لا أستطيع تحريك يدي، لكن أخبروني نحن أبطال آسيا صحيح؟ ليس حلماً؟”.حسب “أخبار 24”.

يُذكر أن جوميز حصل على جائزتي هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب.

 

بالفيديو.. “جوميز” يُخاطب جماهير الهلال بعد خضوعه لجراحة: هل نحن أبطال آسيا بالفعل؟

اخبار رياضية
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