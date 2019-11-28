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أخبار محلية > عبده خال يُطالب الفتيات بالاحتفاظ بصورة شخصية قبل عمليات التجميل ليراها العريس عند الخطبة
28/11/2019   9:28 م

عبده خال يُطالب الفتيات بالاحتفاظ بصورة شخصية قبل عمليات التجميل ليراها العريس عند الخطبة

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تعرض الكاتب الصحفي عبده خال لهجوم شديد من الفتيات على خلفية مقال كتبه في صحيفة “عكاظ” طالب فيه الفتيات بضرورة الاحتفاظ بصورة لهنَّ قبل الخضوع لعمليات التجميل، حتى يتسنى لأي شخص يتقدم لخطبتهنَّ رؤية الشكل الحقيقي لهن قبل عمليات التجميل ويتخذ القرار الصحيح في الارتباط.

وأكد الكاتب في مقاله أيضاً أن الأيام القادمة سوف تشهد فسخ عقود الأنكحة بشكل مكثف، إذ إن عقد النكاح قام على خاصية الرضا بما هي عليه الفتاة كشكل، وحينما يكتشف الزوج أنه تزوج شكلاً مستحدثاً كل ما فيه قابل للانهيار أو التساقط أو التلاشي فإنه سيتضرر.

ورداً على الهجوم العنيف الذي تعرض له “خال”، واصل استفزازهنَّ، مؤكداً أن أي امرأة ردت بعنفٍ فهي إحدى ثلاث: “يا مبلطة نفسها بسراميك غليظ، يا دميمة وتنتظر فرصة التبليط- استعداداً، يا مش لاقية ثمن التبليط – احترازاً-، أما الواثقة بجمالها وأنوثتها سوف (تطقطق) علي أو على مصانع البلاط وهي تردد: حوالينا ولا علينا”. حسب “أخبار 24”.

وأضاف: “لا تعجب بهذا الكلام سوى المرأة الجميلة حقاً كي تتفرد بجمالها، ويعجب بهذا – أيضا- الشاب المقبل على الزواج قبل أن يقترن بامرأة لا تثق بذاتها (فتبلط) نفسها بـ (سراميك) متعدد الأحجام والألوان وتستعير من كل مصنع ببلاطة.

عبده خال يُطالب الفتيات بالاحتفاظ بصورة شخصية قبل عمليات التجميل ليراها العريس عند الخطبة

أخبار محلية
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