يقع في مطار جدة.. تعرف على محتويات أكبر حوض أسماك في مطارات العالم

يعتبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد أحد أهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعد محوراً عالمياً في تحقيق المرونة التشغيلية من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.
وتتميز الصالة رقم (1) الجديدة بوجود أكبر حوض مائي للأسماك في مطارات العالم بقطر 10 أمتار، وارتفاع 14 مترا، وسعة مليون لتر من المياه العذبة تحوي نسبة من الملح الألماني، ويضم أكثر من ألفي سمكة.
وتتنوع الأسماك في الحوض ما بين القرش، واللخمة، والبافر فيش، والتايجر، والنابليون، والمونو، والتريفالي، إذ تعيش في الحوض في درجة حرارة 26 مئوية.وفق “أخبار 24”.
وتختلف طرق تغذية الأسماك اليومية، ما بين آلية ويدوية، وتتغذى على الأكل البحري الطازج والطحالب.
يذكر أن الصالة رقم (1) الجديدة تستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنويا، وتشمل 220 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين.
بالفيديو 🎥 :
تعرّف على محتويات أكبر حوض أسماك في مطارات العالم. #الوجهة_العالمية_الجديدة pic.twitter.com/29q2XsKA6g
— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) November 28, 2019