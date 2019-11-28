نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قبل نهاية آخر يوم من اكتتاب الأفراد في أرامكو: 4.1 مليون مكتتب بإجمالي 38 مليار ريال.. ونسبة التغطية 119%
28/11/2019   9:25 م

قبل نهاية آخر يوم من اكتتاب الأفراد في أرامكو: 4.1 مليون مكتتب بإجمالي 38 مليار ريال.. ونسبة التغطية 119%

+ = -
1210

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”، نتائج اكتتاب شريحة الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م.

حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتباً، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهماً، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريالا سعوديا، فيما تتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب. وسيتم الإعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2019م.وفق “أخبار 24”.

وجددت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال من ناحيتها التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحة الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

قبل نهاية آخر يوم من اكتتاب الأفراد في أرامكو: 4.1 مليون مكتتب بإجمالي 38 مليار ريال.. ونسبة التغطية 119%

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075794.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.