قبل نهاية آخر يوم من اكتتاب الأفراد في أرامكو: 4.1 مليون مكتتب بإجمالي 38 مليار ريال.. ونسبة التغطية 119%

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية”، نتائج اكتتاب شريحة الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م.
حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتباً، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهماً، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريالا سعوديا، فيما تتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب. وسيتم الإعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2019م.وفق “أخبار 24”.
وجددت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال من ناحيتها التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحة الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.