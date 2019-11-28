استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي الذي انعقد مساء أمس الأربعاء بأبوظبي، 7 مبادرات استراتيجية مشتركة.
وجاءت هذه المبادرات كنتاج لعمل امتد لأشهر بين اللجان التكاملية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمجلس، بهدف تحقيق الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين.
ومن أبرز تلك المبادرات إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.
وتضمنت المبادرات بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة 1.2 مليون برميل في اليوم، مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندية.
وشملت المبادرات الأخرى: تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية في البلدين، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والأمن السيبراني، والعملة الرقمية المشتركة، ومجلس الشباب السعودي الإماراتي.
وفق “أخبار 24”.