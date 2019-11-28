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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على تعديلات “الوزراء” في نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
28/11/2019   1:52 م

“الشورى” يوافق على تعديلات “الوزراء” في نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة

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وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والذي يهدف لضبط عملية جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش مشروع نظام جمع التبرعات داخل المملكة، المعاد له من مجلس الوزراء، بعد أن أجرى مجلس الوزراء عدداً من التعديلات عليه.

وعلى صعيد آخر، طالب الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإيجاد إطار تنظيمي، لضمان عدم تداخل مهام الهيئة مع الجهات التعليمية والتدريبية الأخرى، مشدداً على ضرورة توسع الهيئة في تأسيس المراكز التابعة لها، لتؤدي بعض مهامها. وفق “أخبار 24”.

كما طالب المجلس هيئة تقويم التعليم، بالعمل على إيجاد الآليات المناسبة التي تلزم الجهات التعليمية بتنفيذ برامج وتوصيات التقويم، بجانب الإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات “سقف”، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه.

“الشورى” يوافق على تعديلات “الوزراء” في نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة

أخبار محلية
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