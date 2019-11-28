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أخبار محلية > تميزت بسرعة الإنشاء والتطوير.. “الطيران المدني”: 5 شركات تُشغل جميع مطارات المملكة
28/11/2019   1:50 م

تميزت بسرعة الإنشاء والتطوير.. “الطيران المدني”: 5 شركات تُشغل جميع مطارات المملكة

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران ‏المدني، إبراهيم الروساء، أن هناك خمس شركات خاصة تعمل على تشغيل ‏مطارات المملكة، بعد صدور توجيهات بفصل الأعمال التشغيلية ‏عن التشريعية للهيئة العامة للطيران المدني.‏

وثمّن الروساء وفقًا لـ”الاقتصادية” دور القطاع الخاص في ‏تشغيل مطارات المملكة، من حيث سرعة إنشاء وتطوير ‏المطارات وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا ‏‎.‎

وأشار الروساء إلى أن استراتيجية الهيئة في التخصيص ‏والشراكة مع القطاع الخاص، تهدف لرفع مستوى الخدمات ‏المقدمة، وتقليل اعتماد تغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ‏على صندوق أموال الدولة بالسعي في استثمار الأصول ‏والأنشطة‎.‎

وتتصدر قائمة الشركات المشغلة لمطارات المملكة، شركة طيبة ‏لتشغيل المطارات، شركة مطارات الرياض، وشركة مطارات ‏الدمام، وشركة الملاحة الجوية، وشركة الطيران السعودي ‏القابضة.‏‎

تميزت بسرعة الإنشاء والتطوير.. “الطيران المدني”: 5 شركات تُشغل جميع مطارات المملكة

أخبار محلية
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