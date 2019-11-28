تميزت بسرعة الإنشاء والتطوير.. “الطيران المدني”: 5 شركات تُشغل جميع مطارات المملكة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن هناك خمس شركات خاصة تعمل على تشغيل مطارات المملكة، بعد صدور توجيهات بفصل الأعمال التشغيلية عن التشريعية للهيئة العامة للطيران المدني.
وثمّن الروساء وفقًا لـ”الاقتصادية” دور القطاع الخاص في تشغيل مطارات المملكة، من حيث سرعة إنشاء وتطوير المطارات وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا .
وأشار الروساء إلى أن استراتيجية الهيئة في التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، تهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتقليل اعتماد تغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على صندوق أموال الدولة بالسعي في استثمار الأصول والأنشطة.
وتتصدر قائمة الشركات المشغلة لمطارات المملكة، شركة طيبة لتشغيل المطارات، شركة مطارات الرياض، وشركة مطارات الدمام، وشركة الملاحة الجوية، وشركة الطيران السعودي القابضة.