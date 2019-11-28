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أخبار محلية > مشاجرة بين شابين تتسبب في إصابة أحدهما بـ5 طعنات ودخوله العناية المركزة في الباحة
28/11/2019   1:50 م

مشاجرة بين شابين تتسبب في إصابة أحدهما بـ5 طعنات ودخوله العناية المركزة في الباحة

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تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر بمنطقة الباحة لإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وأدخل العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لـ5 طعنات من مواطن آخر بسبب خلاف بينهما تطور إلى اشتباك بين الطرفين.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة، وفقاً لـ”سبق” قد تلقت بلاغاً بحدوث مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد بالباحة، تطور لاشتباك وتلقى أحدهما 5 طعنات بأنحاء متفرقة في جسمه، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وتوقيفه في حينه.

وبعد إلقاء القبض على الجاني باشرت الجهات الأمنية التحقيق معه، تمهيداً لاستكمال أوراق القضية لإحالتها إلى النيابة العامة بالباحة.

مشاجرة بين شابين تتسبب في إصابة أحدهما بـ5 طعنات ودخوله العناية المركزة في الباحة

أخبار محلية
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