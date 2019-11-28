سيكون وجهة سياحية متميزة.. “أمانة عسير”: افتتاح مشروع الواجهة البحرية بعد شهر

تستعد أمانة منطقة عسير لافتتاح مشروع الواجهة البحرية بعد شهر من الآن، والتي ينتظر أن تكون وجهة سياحية متميزة بالمنطقة.
وقال رئيس بلدية الساحل بأمانة المنطقة علي آل جلبان، إن مشروع الواجهة والذي يعد الأكبر على ساحل عسير بطول 4 كلم، سيضم العديد من المرافق السياحية والترفيهية لكافة فئات المجتمع.
وكانت أمانة عسير أبانت أن المشروع سيحول الساحل البحري إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة، وأنه سيضم عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة.
وأوضحت أن المشروع يضم ساحة للاحتفالات وممشى، وجلسات، ومطاعم ومسطحات خضراء وجلسات شاطئية ومساراً للدراجات وشاليهات، بالإضافة إلى سينما، ومراكز غوص وطيران، وقوارب بحرية وألعاب مائية. وفق “أخبار 24”.