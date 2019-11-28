مواطن يدخل مستشفى بجازان مصاباً بضيق تنفس ويخرج بغيبوبة.. وأسرته تتقدم بشكوى

طالبت أسرة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في جازان، بالتحقيق في واقعة إهمال طبي تعرّض لها ابنهم داخل مستشفى العارضة العام.
وأوضحت أسرة مفرح المعيني، أن ابنهم نقل إلى المستشفى، بسبب معاناته من مشكلة في التنفس، قبل أن تجرى له عملية جراحية عاجلة ويتم تركيب أنبوب مؤقت لحين نقله إلى مستشفى آخر أكثر إمكانات.
وبيّنت الأسرة وفقاً لـ”سبق”، أن ابنهم تُرك 13 يوماً في قسم التنويم بالمستشفى دون نقله، ما تسبب في حدوث غيبوبة له، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى الملك فهد ويوضع بالعناية المركزة، بسبب سوء حالته الصحية.
بدورها، أوضحت صحة جازان أن المريض حضر بالفعل إلى قسم الطوارئ بمستشفى العارضة العام وكان يعاني ضيقاً في التنفس قبل أن يخرج على مسؤوليته، ثم حضر المريض للطوارئ وهو يعاني أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم.