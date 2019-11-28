أحد مرافقي السائق الذي دهس مواطناً قبل 43 عاماً يروي تفاصيل الواقعة

كشف مرور محافظة الطائف أنه تم إلقاء القبض على أحد مرافقي السائق وقت وقوع الحـادث الذي تسبب في وفاة مواطن بدهسه وهرب من الموقع قبل 43 عاماً، والذي اعترف بالجريمة بعد القبض عليه.
وأكد مرافق السائق وفقاً لـ”عكاظ”، أنهم أوقفوا المركبة التي تسببت في الحـادث بجوار سوق المواشي قديماً في حي أم السباع، وبعدها اتبعوا سياسة الاختفاء والتواري عن الأنظار، أملاً في انتهاء الأمر.
وأضاف أنهم هربوا من الموقع فور وقوع الحـادث قبل مباشرة الجهات الأمنية، بعد أن شعروا بالخوف والارتباك، لافتاً إلى أنهم كانوا شباباً ويقودون مركبة موديل 1976 في حينها.
وقالت إدارة مرور الطائف إنه جرى استدعاء مرتكب الحـادث وهو مواطن في الـ75 من عمره، واعترف بجريمته بناءً على المعلومات التي أفاد بها مرافقه، مشيرة إلى أنه أحيل إلى المحكمة الشرعية لاتخاذ اللازم بحقه.