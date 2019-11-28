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أخبار محلية > مدير “تعليم تبوك” ينشر صورة لمكتب قائد مدرسة “خاوياً” ويشيد بصاحبه.. تعرّف على السبب
28/11/2019   1:47 م

مدير “تعليم تبوك” ينشر صورة لمكتب قائد مدرسة “خاوياً” ويشيد بصاحبه.. تعرّف على السبب

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نال قائد إحدى المدارس بمحافظة تيماء في منطقة تبوك، إشادة المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم العمري.

وجاءت الإشادة بقائد مدرسة ثانوية تيماء خالد بن حمد الصايل، بعدما جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة وتدريس الطلاب مادة اللغة العربية.

ونشر العمري صورة لمكتب قائد ثانوية تيماء، أظهرت المقعد الذي يجلسه عليه خاوياً بعدما ذهب إلى أحد الفصول لتدريس مادة اللغة العربية. وفق “أخبار 24”.

وعلّق العمري على الصورة قائلاً: “يقدم للميدان التربوي أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل وإيثار مصلحة الطالب، بتدريس حصص اللغة العربية في المدرسة بنصاب مرتفع”.

مدير “تعليم تبوك” ينشر صورة لمكتب قائد مدرسة “خاوياً” ويشيد بصاحبه.. تعرّف على السبب

أخبار محلية
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