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أخبار محلية > بالفيديو.. ولي العهد يدعم استضافة الإمارات معرض “إكسبو دبي 2020”
28/11/2019   1:45 م

بالفيديو.. ولي العهد يدعم استضافة الإمارات معرض “إكسبو دبي 2020”

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دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأربعاء)، استضافة الإمارات العربية المتحدة معرض “إكسبو دبي 2020″، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو، ولي العهد وهو يرتدي الشارة الخاصة بالمعرض في معصمه وإلى جواره ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وبيّن الفيديو الذي نشره سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل عبر حسابه بـ”تويتر”، ولي العهد وولي عهد أبو ظبي ووزير الطاقة وهم يظهرون شارة المعرض على أيديهم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يدعم استضافة الإمارات معرض “إكسبو دبي 2020”

أخبار محلية
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