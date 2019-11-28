“دار الأركان” تحتفل بـ 25 عاماً من الإنجازات

احتفلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وذلك بحفل أقيم مؤخراً في قاعة نيارة للمؤتمرات في الرياض وحضره جمع من المسؤولين ورجال الأعمال ومساهمي الشركة وعملائها.
وألقى يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة “دار الأركان”، كلمة خلال الحفل قال فيها: “منذ تأسيسها في العاصمة الرياض عام 1994م، كانت دار الأركان شركة رائدة في مجال العقارات عبر تطويرها مشاريع مميزة لعبت دوراً فعالاً في التنمية الحضرية، حيث أنجزت عشرات المشاريع العقارية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة وسائر مدن المملكة، وتنفذ الشركة حالياً مشاريع عدّة بمساحة إجمالية تبلغ 12.4 مليون متر مربع، وذلك لتوفير منتجات عقارية عصرية من خلال مشاريع شمس الرياض، وشمس العروس في جدة، وجمان قرب الدمام وبرج فلورنس حبي في دبي. واليوم، تُعدّ دار الأركان من أكبر الشركات العقارية السعودية والعالمية من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ إجمالي أصولها الى 26 مليار ريال سعودي وإيراداتها 17.5 مليار ريال على مدى السنوات الخمس الماضية”.
وتابع الشلاش: “لقد ارتبطت رحلة شركة دار الأركان بالتنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية. وتنفيذاً لرؤية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سوف تواصل دار الأركان العمل بصورة وثيقة مع شركائها في وزارة الإسكان للمساعدة في تحقيق أهدافها. كما ستواصل اليوم ما بدأته قبل ربع قرن من خلال تبني التكنولوجيا في صناعة العقارات. وسوف يكون الجيل الجديد من تكنولوجيا العقارات سِمَةً فريدة تُميز مشاريع دار الأركان، ابتداءً من مرحلة الإنشاء وإدارة المشروع وصولاً إلى تسليمه.”
وأوضح رئيس مجلس إدارة “دار الأركان” أنّ الشركة تستعدّ للاستفادة من كافة أشكال التكنولوجيا من أجل الارتقاء بتجربة عملائها من خلال البوابات العقارية لتسهيل عمليات البحث عن العقارات وتحديد المتطلبات وإدارة الاستثمارات والحصول على أفضل الخدمات، ومن خلال توفير تطبيقات الهواتف الذكية القائمة على أنظمة إدارة علاقات العملاء واعتماد تكنولوجيا بلوكتشاين، والاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في توفير منتجات مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات العملاء وميزانياتهم، إضافةً إلى تفعيل تقنيات المنازل الذكية المتصلة بالإنترنت والمزودة بأنظمة أمنية وأنظمة الصيانة الذاتية وكفاءة الطاقة.
واختتم الشلاش بالقول: “لم يكن الإشراف على “دار الأركان” على مدى خمسة وعشرين عاماً مسؤولية يستهان بها، وأودّ اليوم بالتالي أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، على الدعم المستمر لقطاع الأعمال. كما أتوجّه بالشكر إلى شركائنا في مختلف القطاعات الحكومية، وعلى وجه الخصوص وزارة الإسكان وسائر الجهات ذات العلاقة التي نعمل معها بصفة يومية. كما أشكر كافة الشخصيات التي تعاقبت على عضوية مجلس الإدارة لما بذلوه من جهود، وكذلك إدارة وموظفي الشركة على عملهم الدؤوب وتفانيهم البالغ، وأشكر كذلك الآلاف من عملائنا ومساهمينا على ثقتهم الغالية في الشركة… ونسأل الله التوفيق والسداد لخدمة وطننا وعملائنا ومساهمينا لسنوات طويلة قادمة”.