الهيئة العامة للإحصاء تدشن “مركز البيانات” وتحصل على شهادة «TIER II» من معهد (Uptime) الأمريكي

دشّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بمقر الهيئة في الرياض بحضور عدد من وكلاء ومسؤولي الهيئة، وعدد من المتخصصين في البنية التقنية “مركز البيانات” الذي يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها، وسوف يرفع مستوى العناية بالمعلومات والمحافظة عليها، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع (تعداد السعودية 2020) وتماشيًا مع برامج ومبادرات التحول التي تنفِّذها الهيئة مؤخرًا، والتي حقَّقت نقلةً نوعيَّةً واسعةً في مجال البيانات، وتوفيرها على المستوى المحلي والدولي.
في سياق متصل حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادةTIER II من معهد (Uptime ) الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية، نظير موثوقية وثبات الأنظمة الإلكترونية لجميع مكوِّنات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة، وتوافرها على مدار الساعة، والتي تعدُّ أولى الشهادات العالمية التي أحرزتها الهيئة مع تدشين مركز البيانات، وهي تأكيد على مستوى العناية برفع مستوى الأداء داخل منظومة العمل الإحصائي في المملكة وتكامُله مع الجهات الإقليمية والدولية.
وصرَّح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأن تدشّين “مركز البيانات” يهدف إلى تضمين بيانات أعمال الهيئة المختلفة من: النشرات، والمسوح الميدانية، وبيانات السجلَّات الإدارية، إضافةً إلى البيانات الخاصة ببرنامج مصدر، فضلًا عن الأعمال المستقبليَّة التي تشمل على سبيل المثال: مشروع (تعداد السعودية 2020) والأعمال الإحصائية المختلفة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من جميع وكالات وإدارات الهيئة، خصوصًا وكالة تقنية المعلومات، ووكالة الخدمات المشتركة، وإدارة المشاريع.
وأكد التخيفي أن أهمية حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة (TIER II ) تأتي من كونها شهادة عالمية بمقاييس ومعايير صارمة، وتستخدم كمقياس لموثوقية وثبات وتوافر الأنظمة الإلكترونية لجميع مكونات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الحصول عليها يضيف تميزًا للأعمال التقنية بالهيئة، وأن هذه الشهادة تُعطي رسالةً بأن الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى المعايير والمقاييس الدولية في مجال التقنية، وتسعى دائمًا إلى مواكبة آخر ما توصَّلت إليه التقنية على مستوى العالم.