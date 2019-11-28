بالصور.. اختتام ورشة عمل تدريب عمالة مزارع الخرج لآلية استكشاف وعلاج حشرة سوسة النخيل الحمراء

بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور و مدير مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء بشركة بلاديوم الدكتور يوسف الفهيد و مدير برنامج مكافحة سوسة النخيل بفرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس عبدالكريم العنزي،أختتمت ورشة عمل تدريب عمالة مزارع المحافظة آلية استكشاف وعلاج النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والمقامة في مزرعة المواطن محمد عبد الرحمن اليحيا بمركز السلمية ولمدة يومين بمشاركة بعض كبار مزارعي المحافظة وعدد من المواطنين، وفي ختام الورشة سلمت للمشاركين هدايا رمزية من مكتب الوزارة بالخرج.