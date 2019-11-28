نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. اختتام ورشة عمل تدريب عمالة مزارع الخرج لآلية استكشاف وعلاج حشرة سوسة النخيل الحمراء
28/11/2019   1:36 م

بالصور.. اختتام ورشة عمل تدريب عمالة مزارع الخرج لآلية استكشاف وعلاج حشرة سوسة النخيل الحمراء

+ = -
1028

بحضور مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي المنصور و مدير مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء بشركة بلاديوم الدكتور يوسف الفهيد و مدير برنامج مكافحة سوسة النخيل بفرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس عبدالكريم العنزي،أختتمت ورشة عمل تدريب عمالة مزارع المحافظة آلية استكشاف وعلاج النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والمقامة في مزرعة المواطن محمد عبد الرحمن اليحيا بمركز السلمية ولمدة يومين بمشاركة بعض كبار مزارعي المحافظة وعدد من المواطنين، وفي ختام الورشة سلمت للمشاركين هدايا رمزية من مكتب الوزارة بالخرج.

بالصور.. اختتام ورشة عمل تدريب عمالة مزارع الخرج لآلية استكشاف وعلاج حشرة سوسة النخيل الحمراء

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075704.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.