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أخبار محلية > مـقتل امرأة بطلقة في الرأس بغرفة نومها بصبيا.. وتوقيف زوجها للاشتباه به
28/11/2019   8:36 ص

مـقتل امرأة بطلقة في الرأس بغرفة نومها بصبيا.. وتوقيف زوجها للاشتباه به

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لقيت زوجة مواطن غير سعودية مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومها بمشلحة في محافظة صبيا، ما دفع الجهات الأمنية بمنطقة جازان لتوقيف زوجها والتحقيق معه حتى ثبات أو انتفاء الشبهات عنه.

وأكد الجيران أنهم فوجئوا بسماع صوت استغاثة شقيق المرأة أمس (الأربعاء)، بعد أن عثر عليها مـقتولة؛ إثر إصـابتها بطلق ناري في الرأس داخل غرفة نومها بجوار طفلها الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأوضح الأهالي وفقاً لـ”سبق”، أن الطفل الذي كان نائماً بجوار والدته يعيش حالة انهيار نفسي ورعب كبير جراء الواقعة، والتي لم يتبين تفاصيلها بعد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءاتها وباشرت الحـادثة فور وقوع الجريمة ورفعت البصمات من الموقع تمهيداً لكشف ملابسات الواقعة، والرفع بها إلى الجهات المعنية.

مـقتل امرأة بطلقة في الرأس بغرفة نومها بصبيا.. وتوقيف زوجها للاشتباه به

أخبار محلية
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