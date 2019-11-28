“حساب المواطن”: اكتتاب المستفيدين في أسهم الشركات لا يؤثر على استحقاق الدعم

نفى المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، صحة ما جرى تداوله بشأن تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.
وأضاف أن البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، أكد الحساب الرسمي للبرنامج أن الاكتتاب في أرامكو لا يؤثر على إمكانية التسجيل في الحساب واستحقاق الدعم، في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، وذلك في رده على أحد المغردين.