شاهد.. صورة متداولة لتوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

لاقت صورة متداولة لتوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اهتماماً واسعاً من رواد “تويتر”، بعد أن ظهرت أسفل كلمته التي دونها في كتاب زيارات قصر الوطن في أبوظبي، خلال الاستقبال الرسمي الذي أُجري له اليوم (الأربعاء).
وأظهرت الصورة كلمات تمنى فيها ولي العهد تحقيق التكامل بين البلدين بتوجيهات القيادة الكريمة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثم توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان ولي العهد، قد وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وفق “أخبار 24”.
أخوكم #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز 🇸🇦 pic.twitter.com/80LIAJSXZj
— 🇸🇦عبدالرحمن الروقي MBS (@Prince_Alotaibi) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩