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أخبار محلية > الكشف عن نتائج اكتتاب الأفراد في أسهم “أرامكو” حتى اليوم
28/11/2019   8:33 ص

الكشف عن نتائج اكتتاب الأفراد في أسهم “أرامكو” حتى اليوم

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أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية” – مساء اليوم (الأربعاء) – عن نتائج اكتتاب الأفراد.
وأوضحت أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتباً بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهماً والتي تمثل 32,570,124,160 ريالاً سعودياً.

وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الإلكترونية، و37.29% عبر الفروع. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن آخر يوم لاكتتاب الأفراد هو يوم الخميس مطلع شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

الكشف عن نتائج اكتتاب الأفراد في أسهم “أرامكو” حتى اليوم

أخبار محلية
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