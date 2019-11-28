أمير مكة: نحو 13 مليار ريال تكلفة المشروعات المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية بالمنطقة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ختام جولته بعدد من محافظات المنطقة اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية بلغت نحو 13 مليار ريال في مختلف القطاعات.
وتتضمّن المحافظات الشرقية بمكة المكرمة محافظات: “الطائف، وميسان، والمويه، والخرمة، ورنية، وتربة”، والتي وجّهت قيادة المملكة بالالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، حيث قال أمير مكة: “هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه”.
وتمثّلت المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعانِ للكهرباء، وفي الخرمة بلغت المشاريع 13 مشروعًا منجزاً و18 مشروعاً يجري تنفيذها ومشروعي مياه معتمدة.
ووضع أمير مكة حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف “المرحلة الثانية”، كما اطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان. وفق “أخبار 24”.
كما دشّن في محافظة الخرمة عدداً من المبادرات الثقافية لـ”ملتقى مكة الثقافي” تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن” لهذا العام 1441 هـ، وشهد توقيع اتفاقية بين محافظة رنية وجامعة الطائف، الهادفة لدعم جهود التعاون بينهما.
#شاهد 🎥
أمير مكة #خالد_الفيصل:
بلغت قيمة المشاريع في المحافظات الشرقية للمنطقة
(الطائف، ميسان،المويه،الخرمة،رنية،تربة)
13 مليار ريال#جولات_خالد_الفيصل pic.twitter.com/e70P9DLcB5
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩