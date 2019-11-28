اعتذر أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل لأحد الشعراء بعد أن شرع في إلقاء قصيدة أمامه في مجلس حافل بالحضور، خلال زيارته لمحافظة الخرمة اليوم الأربعاء.
وأوضح أمير مكة للشاعر أنه منع القصائد في مجالسه؛ لأن فيها ثناءً وأنه لا يفضل ذلك، مضيفاً “أي شيء تريدون أن يسعدني هو أن تعطوني الفرصة لخدمتكم وهذا أكبر رضا عندي، أكبر رضا استحقه منكم”.
يُذكر أن أمير مكة المكرمة قام بجولة في محافظات الطائف، وميسان، والمويه، والخرمة، ورنية، وتربة، معلناً أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة بلغت نحو 13 مليار ريال في مختلف القطاعات.
وفق “أخبار 24”.