إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الأمن العام على رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، نتائج القبول المبدئي للأمن العام “رجال” على رتبة “جندي”.
ودعت الإدارة كل طالب إلى الحضور الساعة 06:00 صباحاً وبالزي الرياضي لموقع المقابلة، كما هو موضح في إشعار القبول مع إحضار المستندات التالية: “نموذج موعد المراجعة، حلاقة الرأس رقم 2، أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرها منها”.
كما طلبت إحضار أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، وصورة من العنوان الوطني للمتقدم. وفق “أخبار 24”.
بجانب إحضار إشعار درجة اختبار القدرات العامة “قياس”، وعدد 6 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، وإحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الــرابــط .