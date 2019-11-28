بالفيديو.. “الأخضر” يخسر من الكويت بثلاثية في “خليجي 24”

تلقى المنتخب السعودي مساء اليوم هزيمة ثقيلة من نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس “خليجي 24”.
تقدمت الكويت بثلاثة أهداف سجلها أحمد الظفيري الدقيقة 43، وسامي الصانع الدقيقة 45 ومبارك الفنيني الدقيقة 90، وسجل للأخضر المهاجم فراس البريكان 4+90، في المباراة التي أقيمت على إستاد عبدالله بن خليفة بالدوحة.
يُذكر أن الأخضر سيواجه نظيره البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة يوم السبت المقبل، بعد أن تعادل اليوم بدون أهداف من منتخب سلطنة عمان حامل اللقب.
وفق “أخبار 24”.