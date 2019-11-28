نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. “الأخضر” يخسر من الكويت بثلاثية في “خليجي 24”
28/11/2019   8:32 ص

بالفيديو.. “الأخضر” يخسر من الكويت بثلاثية في “خليجي 24”

+ = -
612

تلقى المنتخب السعودي مساء اليوم هزيمة ثقيلة من نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس “خليجي 24”.

تقدمت الكويت بثلاثة أهداف سجلها أحمد الظفيري الدقيقة 43، وسامي الصانع الدقيقة 45 ومبارك الفنيني الدقيقة 90، وسجل للأخضر المهاجم فراس البريكان 4+90، في المباراة التي أقيمت على إستاد عبدالله بن خليفة بالدوحة.

يُذكر أن الأخضر سيواجه نظيره البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة يوم السبت المقبل، بعد أن تعادل اليوم بدون أهداف من منتخب سلطنة عمان حامل اللقب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأخضر” يخسر من الكويت بثلاثية في “خليجي 24”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885075665.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.