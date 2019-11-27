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أخبار محلية > أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة
27/11/2019   8:44 م

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب أنّ الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة العامة، وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

أخبار محلية
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