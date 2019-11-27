وفاة الدكتور عدنان البار عضو “الشورى” وأحد قادة العمل الدعوي والإنساني.. والصلاة عليه بالمسجد الحرام

نعت الأوساط الاجتماعية والأكاديمية عضو مجلس الشورى وأحد رجال العمل الإنساني في المملكة الأستاذ الدكتور عدنان بن أحمد البار الذي توفي اليوم الأربعاء، حيث سيصلى على جثمانه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء.
وأشار عدد من أعضاء مجلس الشورى والأكاديميين إلى مآثر الفقيد وإسهاماته في مجالات الطب والدعوة والعمل الخيري والإنساني، مشيرين إلى أنه خدم دينه ووطنه بلا حدود.
ونعت أسرة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجمعية زمزم وعدد من الجمعيات، الفقيد سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، ومعبرة عن بالغ مواساتها لذويه وأهله. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الراحل الأستاذ الدكتور الباز هو عضو بمجلس الشورى، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب واستشاري طب الأسرة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم، وعضو المجلس المركزي للجمعيات الأهلية، ورئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة.