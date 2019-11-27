دراسة: إضافة زيت الزيتون للنظام الغذائي يحمي من الإصابة بـ”الخرف”

قال باحثون، إن من يريد تجنب التدهور العقلي عند بلوغ سن الشيخوخة والتعرض للإصابة بما يعرف بـ”الخرف الجبهي الصدغي”، عليه إضافة زيت الزيتون لنظامه الغذائي اليومي.
وكان باحثون من كلية لويس كاتز تمبل الأمريكية أجروا دراسة، توصلوا عبرها إلى أن تعزيز وظائف الدماغ تجنب آثار الشيخوخة، التي تصيب خلايا الدماغ، وأظهرت نتائج الدراسة أن إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي في مرحلة الشباب في عمر 30 إلى 40 عاماً يلعب دوراً فعالاً في الوقاية من آثار الشيخوخة.
وأوضح الباحثون، أن زيت الزيتون البكر كونه غنياً بمضادات الأكسدة فهو يحمي الخلايا الدماغية، ما يقي من أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر الذي هو شكل من أشكال الخرف، وكذلك مرض الخرف الجبهي الصدغي، الذي يؤدي لتدهور الذاكرة، وصعوبات في التعلم من التجارب السابقة.حسب “أخبار 24”.
يذكر أن الخرف الجبهي الصدغي يؤثر على مناطق المخ بالقرب من الجبهة والأذنين، وتظهر أعراضه عادة بين سن 40-65 عاماً، وتتضمن تغييرات في الشخصية والسلوك، وصعوبات في اللغة والكتابة، بالإضافة لتدهور الذاكرة.