خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.. والمجلس يصدر عدداً من القرارات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، حيث أقرّ المجلس عدداً من اللوائح وأصدر عدداً من القرارات.
وأكد خادم الحرمين الاهتمام بالتاريخ الوطني، مثمنًا تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات التطويرية لأعمال الدارة، منها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي، وتنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية، تحت إشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المبادرة إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية، لتكون رائدة ومؤثرة، بما في ذلك تطوير المنهجية والبرامج العلمية والأكاديمية، والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها.
وأقرّ المجلس لائحة الصلاحيات، ولائحة الموارد البشرية، واللائحة المالية، ولائحة العقود والمشتريات، التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من الدارة ووزارة المالية.