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أخبار محلية > بعد 43 عاماً من التخفي.. “مرور الطائف” يقبض على مواطن تسبب في وفاة آخر دهساً وهرب
27/11/2019   5:58 م

بعد 43 عاماً من التخفي.. “مرور الطائف” يقبض على مواطن تسبب في وفاة آخر دهساً وهرب

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تمكن مرور محافظة الطائف، من الإطاحة بمواطن تسبب في وفاة آخر بدهسه قبل 43 عاماً، ولاذ بالفرار من موقع الحادِث.

وأوضحت مصادر أن الحادِث وقع عام 1398هـ، في أحد شوارع الطائف، وأن الجاني ظل متخفياً منذ ذلك الوقت، ولم يقم بتسليم نفسه لرجال المرور، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن ذوي المتوفى ظلوا طوال هذه السنين يتابعون القضية مع المرور لضمان التوصل إلى الجاني وضبطه.

وقالت إن إدارة المرور تمكنت مؤخراً بناء على معلومات توفرت لديها؛ من القبض على مرتكب الحادِث وهو مواطن في الـ75 من عمره، وقد اعترف بجريمته.

وأبانت أنه من المنتظر أن تتم إحالة المواطن السبعيني إلى المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصدار حكمها عليه نظير ما اقترفه من جرم.

بعد 43 عاماً من التخفي.. “مرور الطائف” يقبض على مواطن تسبب في وفاة آخر دهساً وهرب

أخبار محلية
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