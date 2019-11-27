“التقاعد” توقف طباعة التعريف بالمعاش ورقياً عبر فروعها اعتباراً من الأحد المقبل

قررت المؤسسة العامة للتقاعد، إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقياً عبر جميع فروعها، اعتباراً من يوم الأحد القادم، مبينة أن العملاء يمكنهم الحصول على تعريف بالمعاش عبر موقعها الإلكتروني وطباعته، دون الحاجة لمراجعة أحد فروعها.
وأوضحت المؤسسة، أن الخدمة تتيح لجميع العملاء طباعة التعريف بالمعاش موثق عبر موقعها الإلكتروني: www.pension.gov.sa ، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة.
ودعت التقاعد جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وتحديث بياناتهم كي يستفيدوا من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة طباعة التعريف بالمعاش إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.