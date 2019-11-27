“النيابة العامة” توجه بالقبض على شخص اتهم آخرين بتقديم رشوة لتسهيل فوز فريق بالبطولة الآسيوية

وجهت النيابة العامة بالقبض على شخص ظهر عبر مقطع فيديو متداول وهو يتهم أشخاصا في الوسط الرياضي بتقديم رشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريق محلي بالبطولة الآسيوية مؤخراً.
وأبان مصدر مسؤول بالنيابة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول فيديو يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً – بحسب زعمه- قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي؛ لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.
وأوضح أن النيابة أصدرت أمراً بتحريك دعوى جزائية عامة بموجب نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.
وشددت النيابة العامة على ضرورة التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات.