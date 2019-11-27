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أخبار محلية > بحث مكثف عن فتاة عمرها 13 عاماً مفقودة من منزل ذويها بأحد رفيدة منذ 5 أيام
27/11/2019   5:54 م

بحث مكثف عن فتاة عمرها 13 عاماً مفقودة من منزل ذويها بأحد رفيدة منذ 5 أيام

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ناشدت أسرة فتاة تدعى روابي (13 عاما) الجميع بالمساعدة في العثور عليها، بعد أن اختفت من منزل الأسرة بحي الواديين في محافظة أحد رفيدة قبل 5 أيام دون أن يعلم لها مكان، كما أبلغت الأسرة الجهات الأمنية بفقدان ابنتهم.

وأوضح ذوو الفتاة، وفقاً لـ”سبق”، أنها استيقظت من النوم صباح السبت الماضي، وأبلغت أمها أنها تعاني ألماً غريباً في رأسها، ثم عادت للنوم، وبعد استيقاظ أفراد الأسرة لم يجدوها بالمنزل، ثم عثر على ملابسها التي كانت ترتديها أثناء النوم بالمنزل، مبينين أنهم أبلغوا الجهات الأمنية، ولم يعثر عليها حتى الآن.

وفيما تكثف الجهات الأمنية البحث عن “روابي”، ناشدت الأسرة من يعثر على الفتاة أو يحصل على معلومات عنها إبلاغ الجهات المختصة.

بحث مكثف عن فتاة عمرها 13 عاماً مفقودة من منزل ذويها بأحد رفيدة منذ 5 أيام

أخبار محلية
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