أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد مهلة التسجيل لأي مدد عمل سابقة بأثر رجعي، وذلك للعاملين بالقطاع العام.
وقالت المؤسسة إنه حرصاً منها على إتاحة الفرصة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات، قررت تمديد مهلة التسجيل حتى 5 جمادى الأولى من العام الحالي.
وأوضحت أنه يمكن تسجيل المدد المطلوبة عن طريق المؤسسات الحكومية من خلال إرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات، أو عن طريق تقديم المشترك المستندات المطلوبة بنفسه للمكتب.
وأبانت أن المستندات المطلوبة تشمل: خطابا من جهة العمل، وقرار التعيين، وقرار طي القيد، وقرار المباشرة، وبيان الأجور السنوية أثناء فترة العمل، والهوية الوطنية.
وفق “أخبار 24”.