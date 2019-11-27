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أخبار محلية > أمير الباحة يعزي أسرة الشهيد الزهراني الذي ارتقى بالحد الجنوبي
27/11/2019   1:40 م

أمير الباحة يعزي أسرة الشهيد الزهراني الذي ارتقى بالحد الجنوبي

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قدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن بالحد الجنوبي عيضة بن مجحود الخزمري الزهراني.

ونقل الأمير حسام تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأسرة الشهيد الزهراني الذي ارتقى أثناء دفاعه عن وطنه، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم بابنهم الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن، مثمنين موقف القيادة لمواساتهم في مصابهم. وفق “أخبار 24”.

أمير الباحة يعزي أسرة الشهيد الزهراني الذي ارتقى بالحد الجنوبي

أخبار محلية
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