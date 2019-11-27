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أخبار محلية > رجل الأعمال يوضح لماذا تبرع للراعي السوداني بمنزل.. ومصور المقطع يكشف تفاصيله
27/11/2019   1:39 م

رجل الأعمال يوضح لماذا تبرع للراعي السوداني بمنزل.. ومصور المقطع يكشف تفاصيله

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كشف رجل الأعمال الذي تبرع للراعي السوداني “آدم” بمنزل، وتكفل بمصاريف عمرة وحج له ولأسرته، تفاصيل المقطع الذي انتشر ووثق كرم وشهامة الراعي مع ضيوفه السعوديين.

وأوضح أنه شاهد المقطع بالصدفة على “تويتر”، وتفاعل معه تقديراً لعفوية الراعي وحرصه على إكرام الضيف، رغم فقره وحاجته، مجسداً صفات حميدة عُرف بها الأشقاء السودانيون.

وأضاف أنه تواصل مع الرحالة مصور الفيديو، وتبرع بشراء منزل لآدم وأسرته في السودان، إذ علم أنهم يعيشون في غرفة متواضعة “صندقة” لا تقيهم الشمس والبرد، وسيعمل بالتنسيق مع السفارة السعودية في الخرطوم على دعم أسرة الراعي.

من جانبه، أكد الرحالة أنه يطوف العديد من الدول العربية والإسلامية ويوثق الكثير من المواقف والمعالم، وفقا لـ”عكاظ”، وكان في منطقة نائية شرق السودان مع عدد من أقرانه قبل أكثر من أسبوعين، وأرادوا شراء “تيس” للغداء” فصادفوا الراعي، وفوجئوا بردة فعله ورفض أخذ قيمة “التيس”، فقام بتوثيق الموقف لإعجابهم به.

وأضاف أنه شارك المقطع مع زملائه ولم ينشره على الإنترنت، وفوجئ مثل الآخرين بتداوله على نطاق واسع، مرجحاً أن يكون أحد أقرانه نشره، امتناناً وتقديراً لموقف الراعي.

رجل الأعمال يوضح لماذا تبرع للراعي السوداني بمنزل.. ومصور المقطع يكشف تفاصيله

أخبار محلية
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