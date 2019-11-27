بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف عن أصعب اللحظات في مسيرته وأفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم

تحدث لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، عن أفضل هدف سجله في مسيرته كلاعب وأصعب اللحظات التي واجهته، وأفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم.
وقال ياسر في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن خسارة نهائي كأس آسيا 2007 أمام العراق بالإضافة إلى خليجي 19 ونهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام سيدني الأسترالي، ونهائي 2017 أمام أوراوا، هي اللحظات الأصعب التي مرّ بها في مسيرته كلاعب.
وأضاف أن يوسف الثنيان كان أعظم لاعب لعب ضده، أما أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم فهم سامي الجابر ومحمد نور ونواف التمياط ومحمد الدعيع وحسين عبدالغني وويلهامسون وطارق التايب.
وأشار اللاعب الملقّب بالقناص إلى أن سر نجاحه سببه عائلته وجماهير الهلال وأعضاء شرف النادي، بالإضافة لمكتشفه المدرب حمد الدوسري والأمير محمد بن فيصل. وفق “أخبار 24”.
وفي رده على عدم نيله لقب هداف الدوري خلال مسيرته، أكد ياسر أن تكون هداف كأس آسيا أعظم من أن تكون هدافاً للدوري، وأكثر البطولات التي حققها مع الهلال كان هدافاً للفريق، مبيناً أنه يؤمن بأن كرة القدم لعبة جماعية.
يذكر أن يوم الأحد المقبل سيشهد إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات موسم الرياض.
الجزء الثاني من حوار ياسر القحطاني مع برنامج #في_المرمى#ياسر_ضيف_في_المرمى pic.twitter.com/wLlqFuCON8
— العربية – في المرمى (@FilMarma) November 27, 2019