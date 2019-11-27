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أخبار محلية > تشييع جثمان طالب أبوعريش المغدور.. ومصادر: الجاني قتله انتقاماً لرفض خطبته
27/11/2019   1:37 م

تشييع جثمان طالب أبوعريش المغدور.. ومصادر: الجاني قتله انتقاماً لرفض خطبته

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شيع جمع غفير من أهالي محافظة أبوعريش أمس الثلاثاء جثمان الطالب المغدور “أصيل جعر”، عقب الصلاة عليه بجامع القرعاوي بالمحافظة ودفنه بمقابر المنطقة.
وكان قد عثر على الطالب “أصيل” الخميس الماضي مقتولاً بجوار مدرسته وتظهر عليه آثار كدمات حول العنق، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالجاني خلال ساعات، وهو شاب في منتصف العشرينيات من العمر.

وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الجاني أقدم على قتْل الطالب بدافع الانتقام، بعد رفض خطبته لشقيقة الطالب.

وأبانت أن محكمة أبوعريش صادقت على اعترافات الجاني بارتكاب الجريمة، وذلك تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان لها أن الجاني أقرَّ بجريمته، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الملف للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

تشييع جثمان طالب أبوعريش المغدور.. ومصادر: الجاني قتله انتقاماً لرفض خطبته

أخبار محلية
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